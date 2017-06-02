Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildi'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildi'

Başbakanlıktan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildiği bildirildi.

Başbakanlıktan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildiği bildirildi.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 14.00'te başlayan EKK toplantısının saat 19.00'da bittiği, yaklaşık 5 saat süren toplantıda ekonomideki gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınıp değerlendirildiği belirtildi. Bu çerçevede büyüme, enflasyon, faiz, özel sektör ve kamu yatırımları, kamu finansmanı, dış ticaret, cari denge, cazibe merkezleri, bütçe performansı konularında ilgili bakanların sunumlar gerçekleştirdiği kaydedildi.
Toplantıda bakanlar tarafından gerçekleştirilen sunumlar sonucunda; güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildiği, KGF destekli finansman paketi ile faizsiz KOSGEB kredisi uygulamalarının son derece başarılı olduğu ve bu sayede reel sektörün dalgalanmalardan etkilenmesinin engellendiğinin tespit edildiği bildirildi. Bütçe büyümesinin, üretim ve istihdamı destekleyici maliye politikalarının mali disiplini bozmadığı, bütçe açığının ise hedeflenen oranın üzerine çıkmayacağının belirtildiği ifade edildi. 2017 yılının başından beri devam eden ihracat artışının önümüzdeki dönemde de devam edeceği ortaya konulurken cari açık rakamlarının da hedeflere uygun olarak gerçekleşeceğinin belirtildiği bilgisi verildi. Ekonomideki güçlü büyümenin sürdürülmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin de toplantıda değerlendirildiği belirtildi.
(Musa Erdoğan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Yenikapı'da Haremeyn Sergisi ile kutsal yolculuk başladı
Almanya'da müzik festivaline terör engeli
Diyarbakır'da dev operasyon
İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye üzerinde başka bir vekalet gücü oluşturuluyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Akın Öztürk: Zaten adamı da yakalayamamışlar!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Tecavüze uğrayan 15 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu!
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Zekeriya Öz'ün ByLock mesajları ifşa oldu!
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Erdoğan kararını verdi değiştirmiyor
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın kahramanlık hikayesi
Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı
Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Yenikapı'da Haremeyn Sergisi ile kutsal yolculuk başladı
Yenikapı'da Haremeyn Sergisi ile kutsal yolculuk başladı
Almanya'da müzik festivaline terör engeli
Almanya'da müzik festivaline terör engeli
Diyarbakır'da dev operasyon
Diyarbakır'da dev operasyon
İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
İftar vakti silahlara sarıldılar: 2 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan torununun mezuniyet heyecanını paylaştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye üzerinde başka bir vekalet gücü oluşturuluyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suriye üzerinde başka bir vekalet gücü oluşturuluyor
Marine Le Pen seçmenlerden borç istedi
Marine Le Pen seçmenlerden borç istedi
'Faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildi'
'Faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildi'
Türkiye, Çin'e acımadı
Türkiye, Çin'e acımadı
FETÖ davasında ara karar
FETÖ davasında ara karar
Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
Fenerbahçe finalde
Fenerbahçe finalde

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English