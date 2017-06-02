'Faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildi'

Başbakanlıktan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildiği bildirildi.

Başbakanlıktan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildiği bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında saat 14.00'te başlayan EKK toplantısının saat 19.00'da bittiği, yaklaşık 5 saat süren toplantıda ekonomideki gelişmelerin bütün yönleriyle ele alınıp değerlendirildiği belirtildi. Bu çerçevede büyüme, enflasyon, faiz, özel sektör ve kamu yatırımları, kamu finansmanı, dış ticaret, cari denge, cazibe merkezleri, bütçe performansı konularında ilgili bakanların sunumlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Toplantıda bakanlar tarafından gerçekleştirilen sunumlar sonucunda; güçlü büyüme performansıyla öne çıkan Türkiye ekonomisinde son aylarda artış eğilimi gösteren faiz, enflasyon ve işsizlik rakamlarında düşme eğilimine girildiği, KGF destekli finansman paketi ile faizsiz KOSGEB kredisi uygulamalarının son derece başarılı olduğu ve bu sayede reel sektörün dalgalanmalardan etkilenmesinin engellendiğinin tespit edildiği bildirildi. Bütçe büyümesinin, üretim ve istihdamı destekleyici maliye politikalarının mali disiplini bozmadığı, bütçe açığının ise hedeflenen oranın üzerine çıkmayacağının belirtildiği ifade edildi. 2017 yılının başından beri devam eden ihracat artışının önümüzdeki dönemde de devam edeceği ortaya konulurken cari açık rakamlarının da hedeflere uygun olarak gerçekleşeceğinin belirtildiği bilgisi verildi. Ekonomideki güçlü büyümenin sürdürülmesi için alınması gereken ilave tedbirlerin de toplantıda değerlendirildiği belirtildi.

(Musa Erdoğan /İHA)