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Fair Play Ödüllerinin sahipleri belli oldu
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Fair Play Ödüllerinin sahipleri belli oldu

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından verilen Türkiye Fair Play Ödüllerinin sahipleri belli oldu.
4 dalda verilen 2016 Fair-Play Ödülleri Ataköy Olimpiyatevinde gerçekleşen toplantı ile sahiplerini buldu. Basın toplantısına, TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Uluslararası Fair Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, TMOK Fair Play Komisyon Başkan Yardımcısı Bilge Donuk, komisyon üyeleri Haldun Dolmaç, Murat Özbay, Semra Demirer ve Sevim Güllü katıldı.
Uluslararası Fair Play Konseyi Üyesi ve Avrupa Fair Play Birliği İkinci Başkanı Erdoğan Arıpınar, geleneksel olarak düzenledikleri ödülleri bu sene kazananları tebrik ederken, basın toplantısından önce Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan 13 asker için saygı duruşu yapıldı.

SPORTİF DAVRANIŞ DALI
Büyük ödülün sahibi olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül oldu. Elde etiği önemli başarıların yanında, saha içi ve dışındaki örnek davranışlarından dolayı Taha Akgül, ödülün sahibi oldu.
Bu dalda iki şeref diploması verilirken, ikinci Göztepe 19 yaş altı Futbol Takımı, rakipleri Altınordu'nun eksik evrak nedeniyle maç öncesi hükmen mağlup edilmesini kabul etmedi. "Biz masada değil, sahada kazanmak istiyoruz." diyerek Türkiye Futbol Federasyonuna başvuran Göztepe Kulübü, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelenmesini sağladı. Göztepe Kulübünün yöneticilerinin bu davranışı, sarı-kırmızılı camiaya fair-play sportif davranış ödülünü getirdi.
Atletizm Milli Takımlar Atmalar Antrenörü Artun Talay da şeref diplomasına layık görüldü. Talay, 2016 Rio Olimpiyatları öncesi çalıştırdığı sporcusuna fazla katkı sağlamadığı düşüncesiyle "Devletin parasına yazık" diyerek, olimpiyat kafilesinden ayrılmıştı. Talay'ın bu hareketine TMOK kayıtsız kalmadı ve antrenörü onurlandırdı.

KARİYER DALI
Büyük ödülü fair-play ruhuna yakışır davranışları nedeniyle Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Tanıtım dalında" ise büyük ödülü A Spor'da yayınlanan "Son Sayfa" programı aldı.
TMOK 2016 Toplumsal Fair Play Ödülü'nün sahibi ise Kastamonu'nun Abana ilçesindeki ilkokul öğrencileri Halis Kapçak ile Yiğit Sakallıoğlu oldu. Okula giderken bir bankanın önünde 30 lira bulan iki çocuğun parayı bankaya geri iade etmesi fair-play ödülü almalarını sağladı.
Kategorilerine göre 2016 Türkiye Fair Play Ödülleri'nin sahipleri şöyle:

SPORTİF DAVRANIŞ DALI
Büyük Ödül: Taha Akgül
Şeref Diploması: Göztepe Kulübü, Artun Talay
Kutlama Mektubu: Manisa Nilüferspor Kulübü, Yasin Sülün (Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü), Kenan Bökrü (Çaycumasporlu futbolcu)

SPORTİF KARİYER DALI
Büyük Ödül: Göksel Gümüşdağ
Şeref Diploması: Çağla Büyükakçay (Milli tenisçi), Işıl Alben (Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın oyuncusu)
Kutlama Mektubu: Yaşar Yılmaz (Basketbol antrenörü), Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Bercis Merdanoğlu (Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı)

SPORTİF TANITIM DALI
Büyük Ödül: A Spor Son Sayfa Programı
Şeref Diploması: Cem Temel (TRT İstanbul Radyosu Müdürü), Ersin Düzen (TRT)
Kutlama Mektubu: Aşkale Belediyespor Senkronize Buz Pateni Takımı, Vedat Coşkun (Spor yöneticisi), Erol Dolu (Gazeteci)
TMOK 2016 Toplumsal Fair Play Ödülü: Halis Kapçak ve Yiğit Sakallıoğlu (Kastamonulu öğrenciler)

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