Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlendi

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 3 yıllık beraberliklerinin ardından dillere destan bir düğünle dünya evine girdi.
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, 3 yıllık beraberliklerinin ardından dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Dizide başlayan Fahriye Evcen, Burak Özçivit aşkı nikah masasında bitti. Halim Paşa Yalısı'nda dünya evine giren ünlü çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıyarken, damadın nikah şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin nikah şahitliğini ise Banu Savcı yaptı. Çiçeği burnunda çiftin masal gibi düğünü ünlü simaları da bir araya getirdi. Ünlü çiftin düğünün ardından balayı için Maldivlere gittiği öğrenildi.
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