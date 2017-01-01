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Fadıloğlu yılbaşı geleneğini bozmadı
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Fadıloğlu yılbaşı geleneğini bozmadı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılı vatandaşlarla birlikte karşıladı. Yeni seneye Başkan Fadıloğlu ile birlikte 'merhaba' diyen aileler, büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılı vatandaşlarla birlikte karşıladı. Yeni seneye Başkan Fadıloğlu ile birlikte 'merhaba' diyen aileler, büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Her fırsatta sık sık ev ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de yeni yılı dar gelirli, hasta, engelli ve bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi ailelerle karşıladı. Yeni yıla saatler kala aile ziyaretlerine başlayan Rıdvan Fadıloğlu, 3 aile ziyaret etti. İlk ziyaretini eşi vefat eden ve oğluyla birlikte Kayaönü Mahallesi'nde ikamet eden Elif Demez'in evine gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ailenin yaşadığı sıkıntıları dinledi. İkinci ziyaretini Hakkari Çukurca'da girdiği çatışmada ayağından yaralanarak 'gazi' olan Uzman Çavuş Ekrem Karahan'ın evine yapan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, gazinin anne ve babasıyla yakından ilgilendi. Başkan Fadıloğlu, üçüncü ziyaretini ise doğuştan yürüme engelli Yusuf Öğretici'ninGazikent'teki evine gerçekleştirdi. Ziyaret ettiği ailelerdeki yaşlı ve çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, hediyeleriyle çocukların yüzünü güldürdü. Başkan Fadıloğlu'nun ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, yeni seneye mutlu bir başlangıç yaptıklarını ifade etti.

Canımızı Allah yolunda seve seve vermeye hazırız

Ziyarette konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yeni yılın hayırlara vesile olmasını temenni etti. Ekrem Karahan'ın evinde açıklamada bulunan Fadıloğlu, "Allah, Ekrem kardeşimizin şahsında silahlı kuvvetlerde ve emniyet güçlerinde görev yapan tüm kardeşlerimden razı olsun. Ahirete intikal etmiş kardeşlerime de Allah'tan rahmet diliyorum. Ekrem kardeşimiz ile birlikte tüm gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Onlar, memleketimizin bekası, bayrağı, ezanı için canlarını ortaya koydu. Ekrem kardeşimiz, şuan gazi ve tedavisi devam ediyor. Bugün Ekrem kardeşimize hem geçmiş olsun dileklerinde bulunmak hem de yeni yılını kutlamak için ziyarette bulunduk. Ben, kendisine acil şifalar diliyorum. Ondaki bu yürek, diğer Mehmetçiklerimizde de daima olmuştur. Allah'a şükür bu milletin hepsinde aynı duygu var. Hepimiz seve seve canımızı vatanımız için verebilecek durumdayız. Nasıl ki atalarımız bizden önce seve seve bu vatan için canlarını feda ettiyse bizler de Allah'ın vermiş olduğu bu canı Allah yolunda seve seve vermeye hazırız. Ben, Ekrem kardeşimizin şahsında tüm gazilerimizin ve tüm hemşehrilerimin yeni yılını kutluyorum. Barış, huzur, sağlık içerisinde nice yılları hep birlikte idrak etmek ümidiyle" ifadelerini kullandı.

Vatan sağ olsun

Çukurca'da görev yaparken 'gazi' olan Uzman Çavuş Ekrem Karahan, ziyareti dolayısıyla Rıdvan Fadıloğlu'na teşekkür etti. Ziyaretin kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade eden Ekrem Karahan, "Sağ olsun Rıdvan Fadıloğlu, bugün hem geçmiş olsun dileklerini sunmak hem de yeni yılımızı kutlamak adına bu gece bizleri ziyaret etti. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tür ziyaretlerin şehit ve gazi evlerine sık sık yapılmasını temenni ediyorum. Bu tür ziyaretler bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bizler, vatan uğruna her zaman canımızı feda etmeye hazırız. Vatan sağ olsun, diyorum. Biz bu ülkede Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı Alevi'si, Çerkez'iyle bir aradayız ve bütünüz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bizi hiç kimse bölemez" şeklinde konuştu.

"15 Temmuz'da çok çok dua ettim"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'nu çok sevdiğini dile getiren doğuştan yürüme engelli Yusuf Öğretici de ziyaretin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Yusuf Öğretici, "Başkanımıza, bugün beni ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Allah, kendinden razı olsun. 15 Temmuz darbe girişiminden beri kendisini çok merak ediyordum. Hatta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Rıdvan Fadıloğlu'na 15 Temmuz'da çok çok dua ettim. Bugün Başkanımızı görmek beni çok fazla mutlu etti. Başkanımızı çok seviyorum ve kendisini sık sık görmek istiyorum. Yeni yılın hem ülkemiz hem de milletimizin için hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.
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