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Faciaya davetiye çıkaran yol çalışması
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Faciaya davetiye çıkaran yol çalışması

Hindistan'da otoyolda hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan yol çalışması, feci bir kazaya yol açtı.

Hindistan'da otoyolda hiçbir güvenlik önlemi almadan yapılan yol çalışması, feci bir kazaya yol açtı.
Bakım ve onarım malzemelerini taşıyan ve yolun ortasına park edilen traktöre, hızla gelen bir otobüs çarptı. Olayda traktör sürücüsü ve 2 işçi, ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri hayatını kaybetti, diğer ikisininse tedavisi sürüyor.

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