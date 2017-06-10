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Facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı
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Facianın eşiğinden dönüldü: 3 yaralı

Yalova'da sabahın ilk ışıklarında meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan bir TIR önce lokum yüklü kamyona çarparak devirdi, ardından da Sabiha Gökçen Hava Limanına yolcu taşıyan bir otobüse arkadan çarptı. Motor kısmı alev alan otobüsteki yangın ise büyümeden söndürüldü. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yalova'da sabahın ilk ışıklarında meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Kontrolden çıkan bir TIR önce lokum yüklü kamyona çarparak devirdi, ardından da Sabiha Gökçen Hava Limanına yolcu taşıyan bir otobüse arkadan çarptı. Motor kısmı alev alan otobüsteki yangın ise büyümeden söndürüldü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre sabah saat 05:30 sıralarında Yalova istikametinden Kocaeli istikametine giden bir lojistik firmasına ait Çağlar G. (49) idaresindeki 16-AEP-50 plakalı TIR Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Hastane Kavşağı üst geçidinde kontrolden çıktı. TIR önünde seyretmekte olan Ahmet C. (38) idaresindeki 34-SE-5719 Plakalı lokum yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyon devrilerek durabildi. Ancak TIR hız kesemedi ve Sabiha Gökçen Hava Alanına yolcu servisi yapan bir Ahmet Y. (51) idaresindeki otobüse de arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün motor kısmı alev aldı. Yangına ilk müdahaleyi otobüs şoförü yaptı. Yangın tüpü ile yapılan müdahale ile söndürülen alevlerin aracı sarması engellendi. Çarpmanın etkisi ile hurdaya dönen TIR'ın şoförü Çağlar G. araçtan kendi çabaları ile çıktı. Kazada TIR Şoförü Çağlar G, Kamyon Şoförü Ahmet C. ve otobüsteki yolculardan Ali Rıza D. (43) kazada yaralandı. Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Otobüste bulunan yolcular ise kaza esnasında uyuduklarını çarpmanın etkisi ile neye uğradıklarını şaşırdıklarını söylediler. Otobüste panik yaşandığını da dile getiren yolcular yol kenarında uzun süre kendilerini hava alanına götürecek bir diğer aracın gelmesini beklediler. Uçaklarını kaçıracaklarını belirten bazı yolcular ise servis firmasının şoförüne tepki gösterdiler. Bir süre sonra olay yerine gelen araca bindirilen yolcular Sabiha Gökçen Hava Alanına sevk edildiler.
Kaza nedeniyle Yalova-Kocaeli istikametinde trafik bir süreliğine yan yoldan verildi. Araçların olay yerine çağırılan çekicilerle yol kenarına alınmasının ardından trafik normal seyrine döndürüldü.
(Saim Çotuk / İHA)

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