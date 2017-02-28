Faciadan dönüldü: Öğrenci servisi alev alev yandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün alev alev yanması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrenci taşıyan minibüsün alev alev yanması kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Sayar Caddesi üzerinde okula gidecek öğrencileri evlerinden alan Mustafa B. idaresindeki 11 DG 100 plakalı minibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çıktığı sırada minibüste bulunan öğrenciler, servis sürücüsü ve çevredeki vatandaşlar tarafından kısa sürede tahliye edildi. Yangının kısa sürede büyümesiyle birlikte minibüs alev topuna döndü. O anlar ise cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Minibüsteki öğrencilerin kısa sürede tahliye edilmesi ile büyük bir facianın önüne geçirilirken, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte minibüs ve park halindeki bazı araçlara sıçrayan yangın kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. Öte yandan, yangının minibüsün kapısındaki elektrik kablolarının kısa devre yapmasıyla çıktığı iddia edilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı. (İsmet Cep/İHA)
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