Faciadan dönüldü!

Düce'de, Akçakoca Ceneviz kalesi plajı üstündeki yamaçta yan yatan dondurma kamyoneti, plajda paniğe neden oldu.

Düce'de, Akçakoca Ceneviz kalesi plajı üstündeki yamaçta yan yatan dondurma kamyoneti, plajda paniğe neden oldu.

Olay, Akçakoca Mavi Bayraklı Kale Plajında gerçekleşti. Plaj müşterilerine hizmet veren kantine dondurma getirmek için plajın üstündeki yamaca gelen dondurma kamyoneti, malı boşalttıktan sonra geldiği yöne gitmek için manevra yaparken freni boşaldı. Plajın üstündeki yamaca yan yatan kamyonet çalılıklara takılırken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

Yan yatan kamyonetin yuvarlanma ihtimaline karşı plaj görevlileri plajın bir bölümünü boşalttı. Plaja gelen 112 Acil Sağlık ambulansı da her ihtimale karşı hazır bekletilirken, anons yapılarak plajdaki misafirler uyarıldı. Kaza yerine çağrılan Akçakoca Belediyesine ait kepçe, yan yatan kamyoneti çekerek olay yerinden çıkardı.

(Tuncay Türkgülü / İHA)