30.12.2016 18:41 Facia teğet geçti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde damperi açık şekilde seyir halinde olan kamyon üst geçidi yıktı. Olayda üst geçidin üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde damperi açık şekilde seyir halinde olan kamyon üst geçidi yıktı. Olayda üst geçidin üzerinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 15.00 sıralarında Birecik ilçe girişinde meydana geldi. Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine damperi açık şekilde seyreden Mehmet A. yönetimindeki 63 L 3478 plakalı kamyon, Birecik Tüneli girişinde bulunan yaya üst geçidine çarptı. Üst geçidin büyük bölümü yıkılırken, kaza anında üst geçitte yaya, yolda da bir başka aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, yıkılan üst geçidin enkazının kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



