Facia öncesi son mola

Ankara'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı kazanın son mola görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da meydana gelen ve 8 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin de yaralandığı kazanın son mola görüntüleri ortaya çıktı.

Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün Kalecik mevkisinde yaptığı kazada 8 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi de yaralanmıştı. Kaza yapan otobüsün Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde verdikleri mola, güvenlik kamerasına yansıdı.

Saat 02.30'da Kastamonu'dan hareket eden otobüs saat 03.30'da Ilgaz'da bulunan bir dinlenme tesisinde mola veriyor. Kaydedilen görüntülerde yolcuların tek tek indiği görülürken, otobüs yaklaşık yarım saat mola verdikten sonra saat 04.00 sıralarında tesisten ayrılıyor.

(Recep Doğru / İHA)