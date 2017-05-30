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Facia bu mutlu kareden 1 gün sonra geldi
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Facia bu mutlu kareden 1 gün sonra geldi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, memleketleri Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybedenlerden otomobilin sürücüsü Halil Güntekin'in kazadan bir gün önce uzun zamandır görüştüğü kız arkadaşıyla nişanlandığı ve ailesiyle birlikte nişandan dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde uzun zamandır birlikte olduğu kız arkadaşı ile nişanlanan 28 yaşındaki Halil Güntekin, dün akşam saatlerinde annesi Ayşe Güntekin (47) kardeşi Tunahan Güntekin (15) ve dayısı Mehmet Özer (62) ile birlikte eve dönmek için yola çıktı. İzmir - İstanbul Otoyolu'nda Manisa istikametinde İzmir yönüne seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 PK 4887 plakalı bir araç bilinmeyen bir nedenle kontrolü kaybederek maddi hasarlı kaza yaptı. Bunun üzerine aynı istikamette ilerleyen Birkay K. yönetimindeki 35 AJ 5045 plakalı kamyon, kaza yapan aracın yolu kapatması nedeniyle yolun kenarında durdu. Bu sırada arkadan gelen Halil Güntekin'in kullandığı 35 EB 7762 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kaza sonucu hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer hayatını kaybederken, anne Ayşe Güntekin ise ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler ise durumu 112 sağlık ve AKS ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri hurdaya dönen araçtan ağır yaralanan Ayşe Güntekin'i ve 3 kişinin cansız bedenini çıkardı. Anne Güntekin ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada Tedavi altına alınan Ayşe Güntekin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan yakınlarının hayatını kaybettiğini duyan yakınları, sinir krizleri geçirdi. Halil Güntekin, Tunahan Güntekin ve Mehmet Özer'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DEMİRCİ'DE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Kazada, hayatını kaybeden sürücü Halil Güntekin ve beraberindeki kardeşi Tunahan Güntekin ve dayısı Mehmet Özer, memleketleri Manisa'nın Demirci ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Beyazıt Camisi'nde ikini namazını müteakip kılınan cenaze namazına, Demirci Kaymakamı Mutlu Akyol, Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, hayatını kaybeden Güntekin kardeşlerin babası Fevzi Güntekin, akrabaları, yakınları ve arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından cenazeler, gözyaşları arasında Demirci İlçe Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜ HALİL GÜNTEKİN BİR GÜN ÖNCE NİŞANLANMIŞTI
Talihsiz kazada kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Halil Güntekin'in kazadan bir gün önce Manisa'nın Demirci ilçesinde nişanlandığı ve ailesiyle birlikte nişandan dönerken kaza yaptığı ortaya çıktı. Kazadan sonra acı haberi alan nişanlısı Bilge Toprak'ın da üzüntüye boğulduğu öğrenildi.
(Kamil Akyol /İHA)

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