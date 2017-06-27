Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un 2 milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un 2 milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 2 milyar kullanıcıya ulaştığını söyledi. Zuckerberg, "Bu sabah itibariyle, Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Dünyayı birleştiren bir ilerleme kaydediyoruz ve şimdi de dünyayı birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizlerle birlikte olmak bir onurdur" açıklamasını yaptı.
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