Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un 2 milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Facebook'un 2 milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, sosyal paylaşım sitesi Facebook'un 2 milyar kullanıcıya ulaştığını söyledi. Zuckerberg, "Bu sabah itibariyle, Facebook 2 milyar kullanıcıya ulaştı. Dünyayı birleştiren bir ilerleme kaydediyoruz ve şimdi de dünyayı birbirine yakınlaştıralım. Bu yolculukta sizlerle birlikte olmak bir onurdur" açıklamasını yaptı.

