Fabrikanın boya kazanı patladı, yangın çıktı

Adana Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) bir boya fabrikasının kazanında patlama sonucu yangın çıktı. Şiddetli patlamada binanın çinko çatısı parçalara ayrılarak etrafa savrulurken, olay anında kazan yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesinde (AOSB) bir boya fabrikasının kazanında patlama sonucu yangın çıktı. Şiddetli patlamada binanın çinko çatısı parçalara ayrılarak etrafa savrulurken, olay anında kazan yakınında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesinde bulunan OSB'deki bir boya fabrikasının kazanında, saat 14.30 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın çinkodan yapılmış çatısı parçalanırken, çinko parçaları metrelerce ötelere savruldu. Patlama anında kazan yakınında kimsenin olmaması sebebiyle şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Çalışanların itfaiyeye haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler, yangını fabrikaya sıçramadan kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)