07.01.2017 22:33 Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

İzmir 'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada, demir eritme kazanının patlaması sonucu yaralanan işçilerden 23 yaşındaki Selim Sağaltıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İzmir 'in Aliağa ilçesinde bir fabrikada, demir eritme kazanının patlaması sonucu yaralanan işçilerden 23 yaşındaki Selim Sağaltıcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasındaki demir eritme kazanında, geçtiğimiz pazartesi günü patlama sonucu çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetmiş, 3 işçi de yaralanmıştı.



Sağlık durumu ağır olan işçilerden Selim Sağaltıcı (23) tedavi gördüğü Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağaltıcı'nın cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi İskenderun'a gönderildi.

