28.12.2016 19:21 Fabrikada şüpheli ölüm

Samsun'da çalıştığı fabrikada yaralı olarak bulunan bir işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da çalıştığı fabrikada yaralı olarak bulunan bir işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada operatör olarak çalıştığı öğrenilen 23 yaşındaki Halil Bilmez, yerde yatar halde bulundu. Fabrikanın ambulansıyla hastaneye kaldırılmak istenen Halil Bilmez, yolda 112 Acil Servise ait ambulansa nakledildi. Özel bir hastaneye kaldırılan Halil Bilmez hayatını kaybetti.



Halil Bilmez'in cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcı, gencin ölümünü şüpheli buldu ve soruşturma başlattı. Kafatasında kırık olduğu tespit edilen Halil Bilmez'in yüksekten mi düştüğü, yoksa kafasına vinç mi çarptığı araştırılıyor.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

