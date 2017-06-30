Fabrikada patlama: 8 yaralı

Mardin'de kireç fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Mardin'de kireç fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Mardin-Kızıltepe yolu Türkmen Deresi mevkiinde bulunan kireç fabrikasında akşam saat 21.00 sularında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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