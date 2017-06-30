Fabrikada patlama: 8 yaralı

Mardin'de kireç fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Mardin'de kireç fabrikasında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin-Kızıltepe yolu Türkmen Deresi mevkiinde bulunan kireç fabrikasında akşam saat 21.00 sularında gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 8 işçi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

