Fabrikada motivasyonu artırmak için koro kuruldu

Çanakkale'nin Çan ilçesi Etili köyünde faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışanların motivasyonunu artırmak için koro kuruldu.

Çanakkale'nin Çan ilçesi Etili köyünde faaliyet gösteren seramik fabrikasında çalışanların motivasyonunu artırmak için koro kuruldu.

Çan ilçesi Etili köyünde seramik fabrikasında çalışanlar gündüz işlerinde çalışıyor, akşamları ise konser veriyor. Fabrika çalışanlarının talepleri üzerine kurulan koro, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Fabrika Müdürü Selçuk Tülek, "Biz sadece üretim değil, sosyal sorumluluklarımızı da biliyoruz. Bu anlamda personelin çalışmasını arttırmak amacıyla fabrikamızın çalışanlarından bir müzik korosu kurduk. Koromuzda çalışanlarımız var. Çevremizde izleyen vatandaşlarımız çok memnun" dedi.

Koroda şarkı söyleyen Hülya Sezgin, "Fabrika sahibimiz ve arkadaşlarımız bu şekilde bir koro kurmak istediler. Bizde katkıda bulunuyoruz. Çok güzel oldu. Daha önce müzikle hiçbir ilgim yok iken bugün karoda şarkı söylüyorum, çok mutluyum" diye konuştu.

Orkestra şefi Turgay Duman, "Koromuzda şarkı söyleyen, müzik aletleri çalanların hepsi fabrikada çalışıyor. Bu gördüğünüz fabrika çalışanları bir türküyü baştan sona söylemiş insanlar değillerdi. Ama şu anda 30- 35 kadar türkü, şarkı söyleyebiliyorlar. Müthiş bir sosyal etkinlik oluyor" dedi.

