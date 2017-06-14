Fabrika yangınında büyük bir faciadan dönüldü

Afyonkarahisar'da iftar saatinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıktığı saatlerde işçilerin oruçlarını açmak için yemekhanede olması olası bir faciayı engelledi.

Afyonkarahisar'da iftar saatinde bir fabrikada yangın çıktı. Yangının çıktığı saatlerde işçilerin oruçlarını açmak için yemekhanede olması olası bir faciayı engelledi.

Edinilen bilgilere göre, yangın Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde endüstriyel ve sanayi bantları üreten bir fabrikada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan olayda iftar saatinde fabrikanın çalışma sahasında alev ve dumanlar çıktığı fark eden çalışanlar durumu hemen polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına büyümeden müdahale etti. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın bölgesine ayrıca 112 Acil servise ait ambulanslarda sevk edildi. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangın nedeniyle fabrikada büyük çapta hasar meydana geldi. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışmanın sürdüğü bildirildi.

