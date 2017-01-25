Fabrika yangını havadan böyle görüntülendi

Hadımköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
Hadımköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangın, drone ile havadan görüntülendi. Hadımköy Org. Eşref Bitlis caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. 4 işçinin yaralandığı yangın, drone ile havadan görüntülendi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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