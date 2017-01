06.01.2017 12:45 Fabri: Türkçe öğreniyorum

Beşiktaş, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, siyah-beyazlı takımın başarılı kalecisi Fabri kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kendi performansından memnun olduğunu söyleyen İspanyol kaleci, oynadığı maçlarda elinden gelen en iyi performansı göstermeye çalıştığını belirtti.



"TÜRKÇE ÖĞRENMEYE BAŞLADIM"

Takıma ilk katıldığı dönemde alışma sürecinin çok kısa sürdüğünü söyleyen Fabri, "Oynamanız gerekiyor alışma sürecini atlatmanız için. Taraftarı hissetmek için sahada oynuyor olmanız lazım. Taraftarımız gerçekten mükemmel. Kolay kolay bir futbolcunun yaşayamayacağı hisleri yaşatıyorlar. Stadı doldurup her zaman takımı destekliyorlar. Maç esnasında susmadan devam ediyorlar. Takım arkadaşlarımla da günlük iletişimim çok iyi. Ufak ufak Türkçe öğreniyorum, İngilizce öğreniyorum. Her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı.



"İLK YARININ İYİ GİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Takımın ilk yarı performansını değerlendiren Fabricio, "Bizim için iyi gitti. Sadece Kasımpaşa maçında bir mağlubiyet yaşadık. Onun dışında gayet iyiydik. Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir grup süreci oldu. Son maçta her şey tersine döndü. Son maç hariç iyi olduğumuza inanıyorum. İkinci yarıda aynı şekilde devam edip ligi lider bitirmek istiyoruz" diye konuştu.



"SON MAÇTA ELENMEYİ HAK ETMEDİK"

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iyi mücadele verdiklerini ifade eden siyah-beyazlı kaleci şunları söyledi:

"Grup maçlarında gerçekten iyi mücadele ettik. Son maçtaki sonuçla elenmeyi kesinlikle hak etmedik. Taraftar kötü günümüzde bize sahip çıktı. Hem kendi adıma hemde takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Diyecek bir şey bulamıyorum. Tek kelimeyle mükemmeller, şapka çıkarılacak bir harekette bulundular."



"TOLGA ÇOK İYİ BİR İNSAN"

Kalede formayı kapmak için yarıştığı takım arkadaşı Tolga hakkında da konuşan Fabricio Ramirez, "Çok iyi anlaşıyoruz. İlk günden itibaren bana çok sıcak davrandı. Her zaman bana ilgi gösterdi. Bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi bir insan. Kaleci olarak da çok yetenekli, farklı özellikleri olan bir kaleci. Her antrenmanda onunla beraber çalışırken ondan bir şeyler öğreniyorum" şeklinde konuştu.



"İDOLÜM PETER SCHMEİCHEL"

İdol olarak Peter Schmeichel'ı örnek aldığını söyleyen İspanyol oyuncu, "Ufakken dedem aklıma sokmuştu. O her zaman kafamın bir kenarında kaldı. Bugünde baktığımız zaman en bütün kaleci, en iyi kaleci olarak Manuel Neuer'i söyleyebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.