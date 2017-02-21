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F.Bahçeli Kongre Üyesi: Zaman Gazetesi okuma cezası verdiler
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F.Bahçeli Kongre Üyesi: Zaman Gazetesi okuma cezası verdiler

Şike davasından dolayı FETÖ'den ilk şikayetçi olan Fenerbahçe Kongre Üyesi Sadettin Sakızcı'ya, davaya bakan savcı tarafından sabaha kadar nezarette Zaman Gazetesi okuma cezası verildiği ortaya çıktı.

Şike davasından dolayı FETÖ'den ilk şikayetçi olan Fenerbahçe Kongre Üyesi Sadettin Sakızcı'ya, davaya bakan savcı tarafından sabaha kadar nezarette Zaman Gazetesi okuma cezası verildiği ortaya çıktı.
İHA'ya konuşan Sakızcı, "Savcının talimatı üzerine yine FETÖ'cü polisler nezarette başımda bekleyerek sabaha kadar bağıra bağıra Zaman Gazetesi okutturdular bana" dedi. Sakızcı yarın Şike Davası'ndan dolayı ifade vereceğini söyleyerek, "Bana yapılanların tamamını dilekçemde belirttim ve bu kişilerin gereken cezayı almalarını istiyorum" dedi.

HAK EDEN HAKETTİĞİ CEZAYI ALSIN
2012 yılında şike sürecinde ilk şikayetçi olarak kayıtlara geçen Sadettin sakızcı yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Fenerbahçe yapılanın bir kumpas olduğunu ve bununla ilgili 2012 yılının aralık ayında bizzat Çağlayan Adliyesi'nde, Savcı Hasan Kaya'ya suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Sakızcı, bu süreçten sonra çok sıkıntılı günler yaşadığını söyledi. Sürecin devam ettiğini ve yarın duruşmaya katılacağını kaydeden Fenerbahçe Kongre üyesi Sakızcı hak edenin hak ettiği cezayı alacağını düşündüğünü söyledi. Şikayetçi olduktan sonraki süreçte 3 milyon TL civarında maddi bir kayıp ta yaşadığını hatırlatan Sakızcı şikayet dilekçesinde Gülen hakkındaki iddialarını ise şöyle sıraladı: "Başkanımız Aziz Yıldırım ve Cumhurbaşkanımız o tarihte Fethullah Gülen cemaatinin örgüt olduğunu dile getirdi. Benim yazılı dilekçeme bakabilirsiniz. FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu açıklanmadan önce bunların örgüt olduğunu, Gülen'in Fenerbahçe'ye kumpas kurduğunu söyledim. Dolaysıyla burada benim maddi bir kaybım da söz konusu ve bunla akalı kendisine suç duyurusunda bulundum".

BAĞIRA BAĞIRA ZAMAN GAZETESİ OKUTTULAR
Şikayetçi olduktan sonra dav et edildiği karakolda yaşadıklarını da anlatan Sakızcı, "2013 yılında örgüt suçlarına bakan sanırım Savcı Osman Şanal, zaten örgüt suçlarından şu anda kendisi içeride. Bir şekilde beni suçlamak istedi ama tabii onu beceremedi. Ama bir gece boyunca sağ olsun kendileri sabaha kadar bağıra bağıra Zaman Gazetesi okuma cezası verdiler. Onu da okuduk. Kendilere ayrıca bu konu hakkında HSK'ya suç duyurusunda bulundum ve sonuçlarını bekliyorum. Fethullah Gülen örgütünün Fenerbahçe Kulübü'ne zarar vermek istediğini, daha doğrusu kulübü ele geçirmek istediklerini dilekçemde anlattım. İlk şikayetçi olan bendim zaten duruşmada bakarsınız. Diğer herkes sanık, müşteki ve mağdur ama şikayetçi kişi benim" dedi.
(Erdal Anak - Rıza Yanık / İHA)

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