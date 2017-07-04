F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan korkuttu

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, dün akşam yaşadığı kalp problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, dün akşam yaşadığı kalp problemi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan, kalbinden yaşadığı problem nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından sağlık durumu iyiye giden ve bugünkü kontrollerin ardından doktorları tarafından taburcu edilen Metin Doğan'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

