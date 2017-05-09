F.Bahçe'yi deviren Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa göz kırptı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ilk maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 73-67'lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi alınan bu sonuçla play-off serisinde durumu 2-0'a getirerek şampiyonluk yolunda avantaj elde etmiş oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ilk maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 73-67'lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi alınan bu sonuçla play-off serisinde durumu 2-0'a getirerek şampiyonluk yolunda avantaj elde etmiş oldu.
Salon: Caferağa Hakmler: Mehmet Keseratar xx, Yücel Çilingir xx, Polat Parlak xx Yakın Doğu Üniversitesi: Emine x, Olcay xx, Eldebrink xx 4, Robinson xx, Vajda xx, Bahar xx, Sinem xx, Leuchanka xx 6, Hollingsworth xx 10, Gizem xx 2, Vandersloot xxx 21, McBride xxx 30 Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu Fenerbahçe: Pelin xx 6, Ayşe xx 5, Melisa xx, Melis xx, Merve xx, Birsel xx 7, Bilge xx, Verameyenka xx 2, Tuğçe xx, Parker xx 9, Lavender xx, Gruda xx 12, Quigley xxx 26, Deniz xx, Esra xx Başantrenör: Fırat Okul 1. periyot: 24 - 15 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) Devre: 42 - 35 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine) 3. periyot: 55 - 55
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.