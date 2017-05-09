F.Bahçe'yi deviren Yakın Doğu Üniversitesi şampiyonluğa göz kırptı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ilk maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 73-67'lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi alınan bu sonuçla play-off serisinde durumu 2-0'a getirerek şampiyonluk yolunda avantaj elde etmiş oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde ilk maçı kazanan Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 73-67'lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi alınan bu sonuçla play-off serisinde durumu 2-0'a getirerek şampiyonluk yolunda avantaj elde etmiş oldu.



Salon: Caferağa

Hakmler: Mehmet Keseratar xx, Yücel Çilingir xx, Polat Parlak xx

Yakın Doğu Üniversitesi: Emine x, Olcay xx, Eldebrink xx 4, Robinson xx, Vajda xx, Bahar xx, Sinem xx, Leuchanka xx 6, Hollingsworth xx 10, Gizem xx 2, Vandersloot xxx 21, McBride xxx 30

Başantrenör: Zafer Kalaycıoğlu

Fenerbahçe: Pelin xx 6, Ayşe xx 5, Melisa xx, Melis xx, Merve xx, Birsel xx 7, Bilge xx, Verameyenka xx 2, Tuğçe xx, Parker xx 9, Lavender xx, Gruda xx 12, Quigley xxx 26, Deniz xx, Esra xx

Başantrenör: Fırat Okul

1. periyot: 24 - 15 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

Devre: 42 - 35 (Yakın Doğu Üniversitesi lehine)

3. periyot: 55 - 55