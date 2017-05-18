F.Bahçe'nin efsane teknik direktörü hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda ligi 103 golle şampiyon tamamlayan efsane kadrosunun teknik direktörü Tudor Veselinovic, hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda ligi 103 golle şampiyon tamamlayan efsane kadrosunun teknik direktörü Tudor Veselinovic, hayatını kaybetti.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan haberde, "Profesyonel Futbol Takımımızın, 1988-89 sezonundaki 103 gollü şampiyonluğumuzun mimarlarından olan 87 yaşındaki eski teknik direktörümüz Todor Veselinovic'in, Atina'daki özel bir hastanede vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Acılarını en içten duygularımızla paylaştığımız hayatını kaybeden Todor Veselinovic'in ailesi ve yakınlarına taziye dileklerimizi iletiyor, başta camiamız olmak üzere Veselinovic'in tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



TUDOR VESELİNOVİC KİMDİR?

Todor "Toza" Veselinovic 22 Ekim 1930, Yugoslavya doğumlu. Vojvodina formasıyla 1956, 1957,1958 ve 1961 yıllarında ülkesinde gol kralı oldu. Aynı zamanda eski Yugoslavya'nın gelmiş geçmiş en büyük golcüsü olan 'Toza' lakaplı Veselinovic, 1961-62 sezonunda İtalya'nın Sampdoria takımında forma giydi. Futbolu bıraktıktan sonra Avustarya'nın Klagenfurt takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı. Daha sonra Brezilya'da Santa Fe, Kolombiya Milli Takımı, Kızılyıldız ve Yunanistan'ın Olimpiakos takımlarını çalıştırdı. 1982-84 yılları arasında Yugoslavya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptıktan sonra Fenerbahçe'nin başına geçti. 1984-85 sezonunda Fenerbahçe'yi gole dönük oyun anlayışı sonucunda averajla şampiyon yapmasına rağmen sarı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Daha sonra Yunanistan'ın AEK takımını çalıştıran ünlü teknik adam, 1988-89 sezonunda Fenerbahçe'ye tekrar döndü. Bol gollü ve hücuma dönük oyun tarzını benimseyen Veselinovic, o dönem tek yabancı futbolcu Toni Schumacher ile Fenerbahçe'yi 103 golle şampiyon yaptı. Türkiye liglerinin en golcü takımını meydana getirerek sarı-lacivertli taraftarlarca 'Veysel hoca' diye çağrılan tecrübeli çalıştırıcı bir sonraki yıl takımı ikinci yapınca gönderildi.

