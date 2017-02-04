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Ezeli rekabette 343. randevu
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Ezeli rekabette 343. randevu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 Şubat Pazar günü saat 20.00'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla toplamda 343. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, 5 Şubat Pazar günü saat 20.00'da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçıyla toplamda 343. kez karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşılaşacak olan Fenerbahçe ve Beşiktaş 343. randevularına çıkacak. İki takım arasında daha önce oynanan 342 maçta ise üstünlük Fenerbahçe'de bulunuyor.

343. RANDEVU
İki takım daha önce 342 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 126 galibiyet elde ederken, Kanarya ise rakibini 127 kez mağlup etti. Taraflar 89 karşılaşmada da birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Beşiktaş, evinde oynadığı mücadelelerde ise rakibini 83 kez yenmeyi başardı. Sarı-lacivertlilerin Dolmabahçe'de 42 galibiyeti bulunurken, 42 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

SON MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN
Ezeli rakipler arasında oynanan son 10 maçta ise üstünlük Fenerbahçe'de bulunuyor. Kanarya bu maçların 4'ünde galibiyetle ayrılmayı başardı. Beşiktaş son 10 maçın 3'ünü kazanırken, 3 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu mücadelelerde Fenerbahçe'nin 16 golüne Beşiktaş 11 golle karşılık verdi.

KUPADA ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ'TA
Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında kupada oynanan son 4 maçın 3'ünün galibi siyah-beyazlılar oldu. İki takım en son 2008-2009 sezonunun kupa finalinde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, bu maçı 4-2 kazanarak kupanın sahibi olmuştu. Ezeli rakipler 2006-2007 sezonunda da iki kez karşılaşmış, bu maçların 1'ini Beşiktaş kazanırken diğer karşılaşma da 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı. 2005-2006'nın kupa finalinde de rakibini 3-2'lik skorla yenmeyi başaran Beşiktaş, kupayı müzesine götüren takım olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA GOLCÜSÜ GİTTİ
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda oynadığı 6 karşılaşmada rakip ağları 11 kez havalandırdı. Bu gollerin 4'ü ise devre arası transfer döneminde Birmingham City'e transfer olan Kerim Frei'den geldi. Fenerbahçe'de ise kupada attığı 5 golle Fernandao dikkat çekiyor.
(Uygar Aydın / İHA)
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