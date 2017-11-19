19.11.2017 15:50 Ezeli rakibi Naim'i anlattı

Cep Herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan Yunan rakibi Valerios Leonidis, 'Dünya için büyük bir kayıp' dedi. Cep Herkülü lakaplı eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan Yunan rakibi Valerios Leonidis, "Dünya için büyük bir kayıp" dedi.

Eski milli halterci Naim Süleymanoğlu için Fatih Camii'nde cenaze törenine katılan ardından da Edirnekapı Mezarlığı'na giderek dostuna son görevini yapan Yunan sporcu Valerios, çok üzgün olduğunu söyledi. Valerios, İHA'ya yaptığı açıklamada, "Oldukça büyük bir kayıp. Sadece benim için değil ben arkadaşıyım. Sadece Türk halkı için de değil. Dünya için büyük kayıp, dünya sporu için büyük kayıp, sporda efsaneydi. Her zaman kalbimizde olacak" diye konuştu.



