Ezana hakaret eden CHP PM üyesi gözaltına alındı

Ezana hakaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil, gözaltına alındı.

Ezana hakaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil, gözaltına alındı.

Twitter'da, "O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah" ve "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine. Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim" yazan CHP'li Kadıgil gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir davayla ilgili duruşmaya katılması gereken Kadıgil, polisler eşliğinde İstanbul Adliyesine getirildi. Duruşma öncesi Kadıgil'in basın mensuplarıyla konuşmasına izin verilmezken, polisler duruşmanın başlaması üzerine Kadıgil ile birlikte salona girdi. CHP'li milletvekilleri Barış Yarkadaş, Selina Doğan ve Onursal Adıgüzel de Kadıgil'e destek için adliyeye gelirken, Engin Çelik Kadıgil de kızı Sera'nın avukatlığını üstlendi. İzleyici bölümünde oturan polisler, duruşmanın sona ermesinin ardından, Kadıgil'i ifadesini almak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

