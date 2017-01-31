Ezana hakaret eden CHP PM üyesi gözaltına alındı

Ezana hakaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil, gözaltına alındı.

Ezana hakaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil, gözaltına alındı.

Twitter'da, "O ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya. Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah" ve "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine. Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim" yazan CHP'li Kadıgil gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla yargılandığı bir davayla ilgili duruşmaya katılması gereken Kadıgil, polisler eşliğinde İstanbul Adliyesine getirildi. Kadıgil'in duruşmada ifade verdikten sonra emniyete götürülmesi bekleniyor.

