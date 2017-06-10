Eyüp'te denizden erkek cesedi çıktı

Eyüp'te sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi denizden çıkardı.
Eyüp'te sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi denizden çıkardı. Edinilen bilgiye göre Eyüp sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizin üzerinde sürüklenen bir kişi gördü. Durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, suda hareketsiz halde yatan kişi hemen yakınında bulunan Eyüp İskelesine çıkardı. Kıyıya çıkarılan erkek cesedi üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekiplerinin işlemlerinin tamamlanması sonrasında cesedin Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.