Eyüp'te denizden erkek cesedi çıktı

Eyüp'te sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi denizden çıkardı.

Eyüp'te sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi denizden çıkardı.

Edinilen bilgiye göre Eyüp sahilinde sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan vatandaşlar denizin üzerinde sürüklenen bir kişi gördü. Durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen deniz polisleri, suda hareketsiz halde yatan kişi hemen yakınında bulunan Eyüp İskelesine çıkardı. Kıyıya çıkarılan erkek cesedi üzerinden kimlik çıkmadı. Polis ekiplerinin işlemlerinin tamamlanması sonrasında cesedin Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Morgu'na kaldırılacağı öğrenildi.

