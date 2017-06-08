Ramazan ayının gelmesiyle Eyüp Sultan ziyaretçilerle dolup taşıyor. Her gün binlerce Müslüman Eyüp Sultan'ın manevi havasını solumak için Eyüp Sultan'a akın ediyor.
Ramazan ayının gelmesiyle Eyüp Sultan ziyaretçilerle dolup taşıyor. Her gün binlerce Müslüman Eyüp Sultan'ın manevi havasını solumak için Eyüp Sultan'a akın ediyor. Ramazan'ın gelişiyle birlikte dünyanın dört bir yanından insanlar Eyüp Sultan'a gelmeye başladı. Eyüp Sultan her gün binlerce misafiri ağırlıyor. Ramazan'ı Eyüp Sultan'ın manevi atmosferinde idrak etmek amacıyla gelen yerli yabancı binlerce misafir burada Halid Bin Zeyd Ebû Eyyub El-Ensârî hazretlerinin türbesini ziyaret ediyor, namazlarını kılıyor, iftarlarını açarak Ramazan'ın bereketini paylaşıyor. Eyüp Belediyesi yine günler öncesinde Feshane Caddesi üzerine Ramazan Evleri kurdurdu. Adeta bir gelenek haline gelen Ramazan Evleri, Eyüp Sultan'a gelen misafirleri karşılıyor. Vatandaşlar özellikle akşam saatlerinde ışıl ışıl olan Ramazan Evlerinden yiyecek, giyecek, takı ve esans gibi ürünleri satın alıyor.
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