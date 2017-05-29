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Eyüp Sultan Türbesi Ramazanda hep açık
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Eyüp Sultan Türbesi Ramazanda hep açık

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen talimat doğrultusunda, Eyüp Sultan Camisinde bulunan Eyüp Sultan Türbesi, Ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen talimat doğrultusunda, Eyüp Sultan Camisinde bulunan Eyüp Sultan Türbesi, Ramazan ayı boyunca 24 saat vatandaşların ziyaretine açık olacak.
İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen talimat doğrultusunda, Eyüp Sultan Camisi'nde bulunan Eyüp Sultan Türbesi'ne ilişkin yeni düzenlemeye gidildi. İstanbul'da halkın yoğun şekilde ziyaret ettiği türbe, Ramazan dolayısıyla Eyüp Camii'ne ibadete gelen vatandaşların ziyaret edebilmesi için 24 saat açık olacak. Ramazan ayı boyunca milyonlarca ziyaretçisi olan Eyüp Sultan Camii ve Türbesi, Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın talimatıyla, belediye ekipleri tarafından her gün özel olarak temizlenip gül suyu ile yıkanıyor.

EYÜP SULTAN CAMİİ VE TÜRBESİ HAKKINDA
Eyüp Sultan Cami İstanbul'un fethinden hemen sonra, 1458 yılında inşa edilmiştir. Öncesinde yanında inşa edilmiş olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesinin yer alması ve padişahların burada kılıç kuşanması ile de İstanbul'un en önemli merkezlerinden birisi haline gelmiştir. Zaman içerisinde iyice harap olan camiyi 3'üncü Selim minareleri ve temelleri hariç tamamen yıktırır ve yeniden yaptırır. 1798'de başlayıp 2 sene süren yapım çalışmaları sonunda ise cami günümüzdeki halini alır.

EYÜP SULTAN TÜRBESİ
Kabrin bulunmasından sonra burada İstanbul'un ilk külliyesi yapılır ve kabir için bir de türbe inşa edilir. Daha sonra Eyüp Sultan Hazretleri'ne duyulan saygı nedeniyle tüm padişahların kılıç kuşanma törenleri Eyüp Sultan Türbesi'nde gerçekleştirilir.

EYÜP SULTAN TÜRBESİ ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ
Türbe birkaç yıl önce başlanan restorasyon çalışmaları gereği uzun bir müddet kapalı kalmıştı. Ramazan aylarında kısa süreliğine açılan türbe, restorasyon tamamlanması ile tekrardan ziyarete açıldı. Türbe Ramazan ayı boyunca 24 saat ziyarete açık olacak.

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