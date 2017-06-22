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Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu havadan görüntülendi
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Eyüp Sultan'da Kadir gecesi coşkusu havadan görüntülendi

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde tüm yurtta camiler dolup taşarken Eyüp Sultan Camisi'ndeki izdiham havadan görüntülendi.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde tüm yurtta camiler dolup taşarken Eyüp Sultan Camisi'ndeki izdiham havadan görüntülendi.
Bin aydan daha hayırlı olarak kabul gören Kadir Gecesi dolayısıyla tüm yurtta camiler dolup taşarken İstanbullular Eyüp Sultan Camiine akın etti.
Eyüp Sultan Cami'sine akın eden binlerce kişi teravih namazını burada kıldı. Camiyi hınca hınç dolduran vatandaşlar cami avlusunda izdihama yol açtı. Kuran-ı Kerim okuyan ve dua eden vatandaşlar, geç saatlere kadar ibadetlerini sürdürürdü.
"Ben buraya İlk kez geliyorum
Eyüp Camisine İlk kez geldiğini belirten Hakan Çicek, "Ben buraya 1 günlüğüne geldim.İlk defa geliyorum Ben Samsun Bafradan, herkesin buraya gelmesini beklerim. buraya teravih namazını kılacağız, sahurumuzu yapacağız sonra yola çıkacağız" dedi.
"Niyetimizi yerine getirdiğimiz için mutluyuz"
Esra Karakaş, " Huzurluyuz şuan. Buraya niyetlenip gelmiştik, niyetimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. Ben Ağrı'dan geldim arkadaşlarımın yanına daha sonra buraya geldik" şeklinde konuştu.
Eyüp Sultanı dolduran binlerce kişi drone ile havadan görüntülendi. Havadan çekilen Eyüp Sultan Ve çevresinde yaşanan izdiham net bir şekilde görüldü. Binler İnsanın hep birlikte teravih namazı kıldığı görüntülerde eşsiz bir güzellik sundu.

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