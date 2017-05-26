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Eyüp Sultan'da ilk teravih havadan görüntülendi
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Eyüp Sultan'da ilk teravih havadan görüntülendi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da eda edildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki ilk teravih namazı ise havadan görüntülendi.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da eda edildi. Eyüp Sultan Camii'ndeki ilk teravih namazı ise havadan görüntülendi.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelişi ile birlikte tüm yurtta ilk teravih namazı kılındı. İstanbul Eyüp Sultan'a akın eden yüzlerce kişi yatsı namazı ardından teravih namazını eda etti. 7'den 70'e birçok vatandaş camii avlusunu doldurdu. Teravih namazı sırasında drone ile havadan ise kartpostallık görüntüler çekildi. Eyüp Sultan Camii'nin iki minaresi arasına asılan "Oruç Bedenin Zekatıdır" mahyası asıldığı görüldü.
(Selim Bayraktar - Serdal Altıntepe / İHA)

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