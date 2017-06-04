EYP patladı: Hayvanlar telef oldu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 küçükbaş hayvan telef olurken, bölgedeki telefon vericisi zarar gördü. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 küçükbaş hayvan telef olurken, bölgedeki telefon vericisi zarar gördü. Olayın ardından bölgede operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tunceli'nin Nazımiye ilçesine bağlı Kört mevkisinde tuzaklanmış el yapımı patlayıcı hayvanların basması sonucu infilak etti. Patlamada 4 küçükbaş hayvan telef olurken, bölgedeki telefon vericisi de zarar gördü. Patlamanın ardından bölgede güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldığı bildirildi.

(Ercan Topaç / İHA)