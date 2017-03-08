EYP'nin imhası sırasında taciz ateşi açıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışması sırasında teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tespit edilen el yapımı patlayıcıları (EYP) imha çalışması sırasında teröristler tarafından taciz ateşi açıldı.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Aktütün mezrası kırsal alanında yapılan yol çalışması esnasında kablo ve patlayıcı madde düzeneği fark edildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, belirtilen bölgede 7 Mart 2017 günü saat 11.00 sıralarında yapılan inceleme neticesinde, ağaca kablo çekilmek suretiyle telsize bağlanmış, 150 metre uzunluğunda kablolu 2 adet el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneğinin imhasının gerçekleştirildiği esnada, olay yerine 3 bin 800 metre uzaklıkta bulunan Khala Dağı eteklerinden PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerimize ağır makineli silahla 27 atım taciz atışı gerçekleştirilmiştir. Ateş destek vasıtaları ile karşılık verilerek taciz atışı yapılan bölge ateş altına alınmış, taciz atışı kesilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. EYP düzeneği usulüne uygun olarak yerinde imha edilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

