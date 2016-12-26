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EYOF sokağı kuruluyor
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EYOF sokağı kuruluyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi, 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için şehre gelecek genç sporcuların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, tamamen organizasyona özel EYOF Sokağı kuracak.

Erzurum Atatürk Üniversitesi, 11-18 Şubat tarihlerinde düzenlenecek 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için şehre gelecek genç sporcuların güzel vakit geçirmelerine olanak sağlayacak, tamamen organizasyona özel EYOF Sokağı kuracak.

Türkiye'nin ilk kez düzenleyeceği 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) için geri sayım sürüyor. Hazırlık çerçevesinde kolları sıvayan Erzurum Atatürk Üniversitesi, tamamen organizasyona özel bir etkinlik alanı olan EYOF Sokağı'nı hayata geçiriyor.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezai Ercişli, 2011 Universiade'da böyle bir sokağın olmadığını belirtip "Sporcular sadece kampus içinde birtakım yerlere gidiyorlardı. Ama artık onlara yeni bir dizaynla, özel bir sokak sunacağız. EYOF için çok özel hazırlıklar yaptık. Daha önce Buzdan Heykeller Koridoru yoktu, bu sokak yoktu. Sahne, konser, etkinlik alanı yoktu. Anı fotoğraf alanı yoktu. İlk defa olacak" dedi.

EYOF Sokağı'nın Danimarka Kopenhag'daki Tivoli Bahçeleri'ne benzer bir alan olacağını dile getiren Ercişli "Biz biraz daha farklı yapacağız. Kış manzaraları olacak ve farklı bir ışıklandırma sistemi kullanacağız. Sporcular burada iyi vakit geçirecekler" diye konuştu.

Erzurum'un kültürü yansıtılacak

Üniversite içinde ayrı bir etkinlik alanı oluşturmak istediklerini vurgulayan Prof. Dr. Sezai Ercişli, "Bunun ismini de üniversite yönetimi olarak EYOF Sokağı olarak belirledik. Normalde bizim üniversitenin merkezinde bu formata uygun birkaç tane yer var. Sütunlarla yapılmış, pergolalarla çevrilmiş alanlarımız var. Yürüme yerleri hazır. Sadece tezgahlar eklenecek. Çok zor bir iş değil. Ne yapmak istiyoruz? Tezgahlar ve satış birimleri olacak bu sokakta. Burada satılacak ürünleri ikiye ayırabiliriz. Birisi yöresel Erzurum'a ait ürünler. Bunlar yiyecek ve giyecek olarak ikiye ayrılıyor. Bir de sporculara hitap edecek yiyecekler olacak. Dükkanların sayısı da yaklaşık 60 civarında olacak" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin sembolleri yer alacak

EYOF Sokağı'nın sporcuların konaklama alanlarına çok yakın bir yerde olacağını ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercişli, şöyle konuştu:

"EYOF Sokağı'nın bitiminde bizim bir meydanımız var. Oraya da yarışmacı ülkelerin sembol yapılarının buzdan heykellerini yapmayı düşünüyoruz. Bir Eiffel Kulesi, bir yel değirmeni, bir Pizza Kulesi gibi."

Organizasyon süresince kullanılacak

"EYOF Sokağı dışında ikincil bir aktivite alanı olarak botanik bahçemiz var. Erzurum'un keyifli manzarasını görebileceğiniz muhteşem bir yer. Çok güzel yürüme alanları var, çok kaliteli. Bahçemiz aynı zamanda Palandöken Dağları'nı görüyor. EYOF Sokağı ile botanik bahçemiz birbirine oldukça yakın. Her iki alanı da organizasyon süresince kullanmayı düşünüyoruz."

'Şehrimizin gücünü göstermek istiyoruz'

Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın bu projeye çok önem verdiğini belirten Ercişli, "Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın bizlere çok önemli bir sorusu oldu: 'Erzurum 2017'den sporcuların hafızalarında ne kalacak?' EYOF Sokağı kesinlikle kalacak. Botanik bahçe kesinlikle kalacak. Dolayısıyla biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Burayı daha fazla nasıl zenginleştiririz diye düşünüyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak bizim bu şehrin, üniversitenin ve ülkenin tanıtımında çok önemli bir misyonumuzun olduğunu biliyoruz. Üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemizin gücünü burada göstermek istiyoruz" diye konuştu.
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