EYOF 2017 Erzurum'da dördüncü gün

Erzurum'da düzenlenen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin dördüncü gün yarışlarında, 7 farklı branşta 14-18 yaş arası sporcular bireysel yarışlarda mücadele etti.

Erzurum'da düzenlenen 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nin dördüncü gün yarışlarında, 7 farklı branşta 14-18 yaş arası sporcular bireysel yarışlarda mücadele etti.



TÜRKİYE GRUP LİDERİ OLARAK YARI FİNALDE

Curling Arena'da kızlar grup maçları dün oynandı ve yarı finalistler belli oldu. Grubun son maçında Rusya'yı 6-4 yenen Türkiye, grup lideri olarak adını yarı finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finale çıkmak için yarın Polonya ile saat 09.00'da karşılaşacak. Günün diğer maçında ise Polonya, Türkiye 2 takımını 10-3 yendi. Yarı finalin diğer eşleşmesi ise Rusya-Norveç arasında oldu.

Erkeklerde de yarı finale çıkacak son takımın belirleneceği maçta Hollanda, Norveç'i 7-6 yendi. Günün diğer mücadelesinde de Türkiye'ye Slovenya'ya 4-2 mağlup oldu. Böylece erkeklerde yarı final eşleşmeleri de şu şekilde oluştu:

Slovenya-Hollanda

Rusya-Türkiye



SON BİREYSEL ALTIN VİNTZERİ'N

Palandöken Avea Pisti'nde gerçekleştirilen son bireysel alp disiplini yarışı erkekler slaloma İtalyan sporcu Alex Vinatzer damga vurdu. Vinatzer, iki performans sonrasında elde ettiği 1.40.77'lik dereceyle altın madalyaya ulaştı. Yarışta ikincilik Hırvat Leon Nikic'in, üçüncülük ise Fransa'dan Augustin Bianchini'nin oldu.

Yarışta Türkiye adına mücadele eden Berkin Usta 20., Ayhan Aybaran Ocak ise 30. oldu. Kaan Samgül de yarışın ilk serisinde bitiş çizgisine yakın bir noktada düşerek derece elde edemedi.



YİNE RESSKAZOVA, İLK KEZ RAMANAUSKAS

Sürat Pateni Salonu'nda ilginç olaylara sahne olan 500 metre yarışları sonrasında kızlarda, 1500 metrede olduğu gibi yine Rusya'dan Vera Rasskazova mutlu sona ulaşırken, erkeklerde gülen ise Litvanyalı Salvijus Ramanauskas oldu. 4 sporcunun yer aldığı kızlar finalinde iki kez hatalı çıkış yapan Sofya Boytsova diskalifiye olurken, yarışta üçüncülüğü elde eden İtalyan Melissa Tunno da ilk virajda düştü. Gümüş madalya ise Hollanda'dan Georgie Dalrymple'ye gitti.

Erkeklerde ise startla birlikte ilk sıraya oturan Ramanauskas altın madalyayı kazandı. Yarışta ikincilik Lüksemburglu Petr Murphy'ye giderken, üçüncülüğü Fransız Diane Sellier kazandı.

Kızlarda Türkiye adına yarışan Sema Çirti çeyrek finalde, Kübra Uzun ise eleme gruplarında mücadeleye veda etti. Erkeklerde ise Hazar Karagöl ve Fatih Özden çeyrek finalden ileriye gidemedi.



FRANSA'DA DUBLE

Palandöken Kardelen Pisti'ndeki karışık takım snowboardcross yarışlarında Fransa duble yaptı. Mücadeleye iki takımla giren Fransa, Agathe Sillieres ve Lucas Cornillat'dan oluşan ikilisiyle altın, Kim Martinez ve Guillaume Herpin'den oluşan ikilisiyle de gümüş madalyaya uzandı. Zinaida Vasileva ve Daniil Donskikh'ten oluşan Rusya takımı ise bronz madalya kazandı.



RUSYA GÖREVİ TAMAMLADI

Kandilli Kayak Pisti'nde gerçekleştirilen kayaklı koşu sprint yarışında hem erkeklerde hem de kızlarda altın madalya Rusya'ya gitti. Kızlarda 7.5 kilometre serbest takip yarışını ikinci olarak tamamlayan Rus Elena Kucheva, 2:32.25'lik derecesiyle birinci olurken, onu Çek Cumhuriyeti'nden Zuzana Holikovac ve Finlandiya'dan Jasmin Kahara takip etti.

Erkeklerde altın madalya 2.10.24'lük derecesiyle Rus Andrei Nekrasov'un olurken, ikinciliği Fin Miska Poikkimaki, üçüncülüğü de bir diğer Rus Aleksandr Terentev elde etti.

Kızlarda Türkiye adına yarışan Ayşenur Duman 34. olurken, Melike Aslan 43., Songül Yardımcı 44., Fatma Koçer de 46. oldu. Erkeklerde ise Yunus Emre Fırat 35., Yusuf Keser 37., Hamit Tarık Aydın 51. ve Fırat Kurnaz da 53. sırada yer aldı.



RÜZGAR İZİN VERMEDİ

Kiremitliktepe Kuleleri'ndeki erkekler takım müsabakasını rüzgar engelledi. İlk tur performanslarında liderliği Slovenya, ikinciliği Fransa, üçüncülüğü de Rusya elde etmişti. Final atlayışlarının ikinci turunda kendisini gösteren etkili ve yön değiştiren rüzgar, atlayışların yarına ertelenmesine neden oldu.

(Ahmet Akbuğa/İHA)