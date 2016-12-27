Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Eynez'in 50 yıllık kanalizasyon hattı yenileniyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Eynez'in 50 yıllık kanalizasyon hattı yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin yıllardır kanayan yarası haline gelen altyapılara neşter vuruyor. Bu kapsamda, Soma'nın Eynez Mahallesindeki eski kanalizasyon hattında yenileme çalışmaları başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerin yıllardır kanayan yarası haline gelen altyapılara neşter vuruyor. Bu kapsamda, Soma'nın Eynez Mahallesindeki eski kanalizasyon hattında yenileme çalışmaları başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallere dayanıklı ve dünya standartlarında altyapılar inşa etmeye devam ediyor. MASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Soma Eynez Mahallesindeki bin 750 metrelik hat yenileme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 50 yıl önce döşenmiş hatlarda çalışmalar tamamlanınca Eynez Mahalle sakinleri uzun yıllar güvenle kullanacakları kanalizasyon hattına kavuşmuş olacak.

İçme suyu hattında çalışmalar tamamlandı

Kanalizasyon hattı döşeme çalışmalarına start veren MASKİ ekipleri, Eynez Mahallesinde daha önce başlamış olduğu içme suyu hattında da çalışmalarını tamamladı. Yeni içme suyu hattı ile birlikte mahalleli daha sağlıklı su tüketmeye başladı. Çalışmalar kapsamında 1970'li yıllarda döşenmiş 4 bin 525 metrelik eski hattın tamamı yenilenmiş oldu.

"Mahallemiz yepyeni olacak"

Mahallelerinin eski altyapısının komple yenilenmesinden dolayı memnun olduklarını ifade eden Eynez Mahalle Muhtarı Hüseyin Ölek, "Mahallemizin altyapısı çok eskiydi. Zamanında ihtiyacı görsün diye hep derme çatma şekilde yapılmış. Ama yıllar geçtikçe sorunlar da büyümeye başladı. Sürekli arıza, patlak yaşanıyor, halkımız mağdur oluyordu. İçme suyumuz yenilendi. Kanalımız da şuan döşeniyor. Hepsi bittiğinde tamamen sıfır bir altyapıya kavuşacağız. Mahallemiz yepyeni olacak" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Tarih yazan formalar yeniden satışta
Cimbom transfer yapacak mı ?
Tekne kazasında 9 futbolcu ve taraftar öldü
Jandarma kurtarmasıyla hem kendi hem de doğmamış bebeği ölecekti
Çam Otel, Büro Memur-Sen seçimlerine ev sahipliği yaptı
Denizli'de yılbaşı vurgununun önüne geçildi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Bakan: Bin 300 lira asgari ücret yetersiz!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Halep'ten çıkan savaşçılar El Bab'a gidiyor!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı'ndan El Bab tepkisi!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Kamu kurumlarında yeni yılda F klavye kuralı!
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Anayasa teklifinin 1. maddesi kabul edildi
Trabzonspor Fenerbahçe maçı geniş özeti
Trabzonspor Fenerbahçe maçı geniş özeti
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Tarih yazan formalar yeniden satışta
Tarih yazan formalar yeniden satışta
Cimbom transfer yapacak mı ?
Cimbom transfer yapacak mı ?
Tekne kazasında 9 futbolcu ve taraftar öldü
Tekne kazasında 9 futbolcu ve taraftar öldü
Jandarma kurtarmasıyla hem kendi hem de doğmamış bebeği ölecekti
Jandarma kurtarmasıyla hem kendi hem de doğmamış bebeği ölecekti
Çam Otel, Büro Memur-Sen seçimlerine ev sahipliği yaptı
Çam Otel, Büro Memur-Sen seçimlerine ev sahipliği yaptı
Denizli'de yılbaşı vurgununun önüne geçildi
Denizli'de yılbaşı vurgununun önüne geçildi
Kardeş ile kucak dolusu kitap
Kardeş ile kucak dolusu kitap
Türk üniversitesinin Amerika'da ilk sınav heyecanı
Türk üniversitesinin Amerika'da ilk sınav heyecanı
Batman'da 'Şefkat Eli Projesi' sona erdi
Batman'da 'Şefkat Eli Projesi' sona erdi
Uludağ Üniversitesi'nin yeni yol haritası
Uludağ Üniversitesi'nin yeni yol haritası
YÖK'ten Düzce Üniversitesi birincilerine kutlama belgesi
YÖK'ten Düzce Üniversitesi birincilerine kutlama belgesi
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English