12.02.2017 18:08 Eymen bebek sağlığına kavuştu

Kalbindeki delik nedeniyle tedavi amacıyla Adana'dan İstanbul'a getirilen ve hastanede yaşanan sorunlar nedeniyle haberlere konu olan Eymen bebek, başarılı bir operasyonun ardından taburcu edildi. Eymen bebeğin sağlığına kavuşması ailesini sevince boğdu. Kalbindeki delik nedeniyle tedavi amacıyla Adana'dan İstanbul'a getirilen ve hastanede yaşanan sorunlar nedeniyle haberlere konu olan Eymen bebek, başarılı bir operasyonun ardından taburcu edildi. Eymen bebeğin sağlığına kavuşması ailesini sevince boğdu.

Yeni doğan çocukları Eymen'in kalbinin 3 yerinden delik olması nedeniyle memleketleri Adana'dan İstanbul'a gelen Gökhan-Merve Varol çifti, çocuklarını götürdükleri Dr. Siyami Hersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sorun yaşayınca haberlere konu olmuştu. Hastaneyle yaşanan sorunun çözülmesi sonrasında durumu kritik olan Eymen bebek hemen tedavi altına alındı. 1 haftalık tedavi ve ameliyatın ardından Eymen bebeğin kalp kapakçığındaki sorun düzeltilerek kalbinde bulunan 3 delik kapatıldı.

Bebeklerinin sağlığına kavuşarak taburcu edilmesi Gökhan-Merve çiftini sevince boğdu. Son kontrollerin yapılmasının ardından memleketlerine dönecek olan Varol çifti, yaşadıklarını anlattı. Baba Gökhan Varol, "Eymen dün hastaneden taburcu oldu. Doktorlar sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Orada çok kötü bir süreç geçirdik ama doktorlar zoru başardı. Hepsine teşekkür ediyoruz" dedi.

Mutlu bir şekilde bebeğini kucağına alan anne Merve Varol, "Mutluluğumuzu nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Allah orada yatan herkese yardım etsin. Doktorlar normal şartlar altında Eymen'in 6 aylık olduğunda ameliyat edilebileceğini söylemişti. Ama bu gelişmelerin ardından Eymen 5.5 aylıkken ameliyat oldu ve kalp kapakçığı değiştirildi. Aynı zamanda kalbindeki 3 delik de kapatıldı. Bütün doktorlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Mustafa Bakırhan - Mustafa Esen / İHA)

