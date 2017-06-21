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Eylemi sürdüren sendika yönetimine polis müdahalesi: 14 gözaltı
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Eylemi sürdüren sendika yönetimine polis müdahalesi: 14 gözaltı

Petrol-İş Sendikası ile Petkim arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine fabrika girişini kapatarak eylemlerini devam ettirmekte karar alan sendika yönetimine polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 14 kişi gözaltına alındı.

Petrol-İş Sendikası ile Petkim arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine fabrika girişini kapatarak eylemlerini devam ettirmekte karar alan sendika yönetimine polis müdahale etti. Müdahalenin ardından 14 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Petkim ile Toplu İş Sözleşmesinde anlaşma sağlamayan Petrol-İş Sendikası, başlattıkları eylemi sürdürme kararı aldı. Başlattıkları eylemi fabrikanın kapısı önünde yapmaları nedeniyle işveren, fabrikanın kapısının kapatıldığını ve ürün çıkışı yapılamadığını iddia ederek durumu polise bildirdi. İhbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü, fabrikanın bulunduğu yere TOMA ve Çevik Kuvvet ekipleri yönlendirdi. Eylemin bulunduğu noktaya polis ekiplerinin intikal etmesinin ardından kapıda eylem yapan işçiler, fabrikanın içerisine gönderilirken, kapıda Petrol-İş Sendikası yönetimi kaldı.
Öte yandan, 4 temsilcisinin sendikal faaliyetlerinden dolayı işveren tarafından disiplin kuruluna sevk edildiğini, arkadaşlarının cezaları kaldırılmadan ürün çıkışı yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade eden sendika yönetimi, eylemlerini devam ettirdi. Eylemi sürdüren sendika yönetimi, polisin dağılmaları konusundaki uyarısını dikkate almadı. Bunun üzerine polis, "Fabrikalar boşaltılsın" sloganları atan gruba müdahalede bulundu. Müdahalenin ardından aralarında Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Ahmet Oktay'ın da bulunduğu 14 sendika temsilcisi gözaltına alındı.
Sendika yönetiminin gözaltına alındığını haberini alan yakınları da fabrika önüne gelerek eyleme destek verdi. İşçiler ise fabrika içerisindeki eylemlerini sürdürdü.
(Nimet Ergün/İHA)

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