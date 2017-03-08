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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
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Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı

Hakkari'de polis ekipleri tarafından terör örgütlerine karşı duran vatandaşlara yönelik suikast tarzı eylemler yapmakla görevlendirilen terörist, silah ve mühimmatla birlikte yakalandı.

Hakkari'de polis ekipleri tarafından terör örgütlerine karşı duran vatandaşlara yönelik suikast tarzı eylemler yapmakla görevlendirilen terörist, silah ve mühimmatla birlikte yakalandı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; terör örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve örgütün üst düzey sorumlusu olan 1 şahsın il merkezinde ikamet eden PKK/KCK bölücü terör örgütü yandaşı 1 erkek şahsa vermiş olduğu talimat ve göndermiş olduğu mühimmatlar ile il merkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik suikast tarzı eylemler yaptırarak, halk ile devlet arasındaki bağları kopararak kaos ortamı çıkarmak ve Hakkari halkına güçlü olduklarını ispatlamak istediklerine yönelik bilgi edinilmesi üzerine, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yaklaşık 3 aydır yapılan yoğun çalışmalar neticesinde bu eylemi yapacak olan şahsın C.K. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş ve 22 Şubat 2 017 günü il merkezinde yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında ise, "Şahsın yapılan üst aramasında; 1 adet kısa namlulu tabanca, 1 adet bu tabancaya ait şarjör, 8 adet fişek ve şahsın yapılan ikamet aramasında ise; 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 30 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek, 2 adet el bombası, 1 adet kroki, 1 adet kroki üzerinde işaretlenmiş açık adresin yazılı olduğu kâğıt ele geçirilmiştir. C.K. isimli şahsın Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan işlemlerinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün üst düzey sorumlusu tarafından il öerkezinde bulunan devlet yanlısı şahıslara yönelik eylem talimatları aldığı ve örgütün göndermiş olduğu ve ikametinde yapılan aramalar sonucunda ele geçirilen mühimmatlar ile eylemler yapacağı tespit edilmiştir. Şahıs 03.03.2017 günü sevk edildiği adli makamlarca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Sayı ve Nitelik Bakımından Vahim Olan Silah veya Mermilerin Satın Alınması Taşınması ve Bulundurulması" suçlarından tutuklanmıştır" denildi.

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