Eylem hazırlığındaki terörist tutuklandı

Kuzey Irak'ta bomba eğitimi alan ve eylem için Mersin'e gen bir terörist ile yardım yataklık yapan 5 kişi tutuklandı. Mahkeme, 2 kadını ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Kuzey Irak'ta bomba eğitimi alan ve eylem için Mersin'e gen bir terörist ile yardım yataklık yapan 5 kişi tutuklandı. Mahkeme, 2 kadını ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, Şırnak kırsalından bir teröristin eylem için Mersin'e geleceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalara başlayan ekipler, Şırnak kırsalından gelen 23 yaşındaki M.S.'yi tespit etti. Ekipler, M.S.'nin merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi'nde bir evde kaldığını tespit etti. Savcılıktan alınan izinle eve operasyon düzenleyen ekipler, M.S.'yi kıskıvrak yakaladı. Ekipler, ayrıca şahsa yardım ve yataklık eden A.K., H.A., M.Z.B., H.A., R.Ş., S.E. ve B.E. isimli şahısları da gözaltına aldı.

M.S.'nin Kuzey Irak'ta bomba eğitimi aldığı ve Şırnak kırsalından Mersin'e gelerek ekonomik tesisler, kamu kurumları ve önemli kişilere yönelik sabotaj eylemi hazırlığında olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 2'si kadın 8 kişi, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, terörist M.S. ile yardım yataklık yapan A.K., H.A., M.Z.B., H.A. ve R.S. isimli şahısları tutuklarken, kadınlar S.E. ile B.E.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

(Koray Ünlü / İHA)