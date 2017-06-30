Eylem hazırlığındaki 8 terörist yakalandı

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı eylem hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda aralarında bombalı eylem hazırlığında olanların da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 146 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin, kamu kurum ve kuruluşlarına, değerli bina, önemli yerlere ve güvenlik güçlerine yönelik büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde sansasyonel nitelikte eylem hazırlığında olduklarına yönelik alınan istihbarat üzerine, Gaziantep merkezinde insansız hava aracı destekli operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep merkezli başlatılan operasyonda, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 2'si Suriye uyruklu 8 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ele geçirilen boş çantalar içerisinde patlayıcı madde ve mühimmatların taşındığı tespit edildi.



146 KİLOGRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

Yakalanan şahısların sorgulaması ve yer gösterme neticesinde yapılan aramalarda, arazide toprağa gömülü vaziyette tahrip gücü yüksek parça ve basınç etkili bomba yapımında kullanılan yaklaşık 70 kilo TNT ve 76 kilo PETİN olduğu değerlendirilen toplam 146 kilo ağırlığında patlayıcı madde ele geçirildi.

17 ayrı bombalı eylemde kullanılabilecek sayıda elektrikli kapsül, alıcı verici devre, uzaktan kumanda ve anahtar sisteminden oluşan bomba malzemesi, eylem için hazırlanacak olan bomba düzeneğinin devresinin anlatıldığı örgütsel imzalı 4 adet doküman, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör ile 89 adet fişek, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne ait çok sayıda fotoğraf ele geçirildi.

Ayrıca yapılan operasyonda, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün finansmanında kullanıldığı değerlendirilen 9 kilo 551 gram altın, 967 bin Dolar, bin 60 Sterlin, 4 bin 655 Avro ve 72 bin 900 TL'den oluşan, Türk Lirası olarak yaklaşık toplam değeri 4 milyon 862 bin TL olan altın ve paralar ele geçirildi.