14.02.2017 09:49 Eylem hazırlığındaki 10 kişi gözaltına alındı

Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla 15 Şubat tarihinden önce eylem yapacağı değerlendirilen biri kadın 10 kişi gözaltına alındı. Antalya'da PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla 15 Şubat tarihinden önce eylem yapacağı değerlendirilen biri kadın 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Antalya Terörle Mücadele Ekipleri (TEM), 15 Şubat öncesi PKK/KCK terör örgütünün talimatıyla sokak eylemi hazırlığında oldukları, provokatif yol kapama, araç taşlama, çöp konteynırlarını ve lastikleri ateşe verme, güvenlik güçleri ve binalarına taşlı, molotoflu, el yapımı patlayıcılarla saldırı hazırlığında oldukları değerlendirilen örgütün mahalle yapılanmasındaki biri kadın 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan biri kadın 10 kişi, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından sorgulanmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.



