Eyfel'in ışıkları Londra için söndürülecek

Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Eyfel Kulesinin ışıkları söndürülecek.
Londra'da gerçekleştirilen terör saldırısı dolayısıyla Eyfel Kulesinin ışıkları söndürülecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da dün gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi ölmüş, 48 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sonrası Eyfel Kulesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bu gece 00.45'te Londra saldırısı mağdurları için ışıklarımı söndüreceğim" paylaşımı yapıldı. Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü olan Eyfel Kulesi'nin ışıkları, salı ve çarşamba gecesi Bağdat ve Kabil saldırıları mağdurları için söndürülmüştü. (Özlem Kaplan / İHA)
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