09.01.2017 13:22 Evsizler spor salonunda ağırlanıyor

Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı evsizler misafirhanesi, zorlu kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizleri ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 852 kişinin getirildiği misafirhanede şu an 846 kişi barınıyor. Zeytinburnu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı evsizler misafirhanesi, zorlu kış şartlarında sokakta yaşayan kimsesizleri ağırlamaya devam ediyor. Bugüne kadar 2 bin 852 kişinin getirildiği misafirhanede şu an 846 kişi barınıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından, kış şartlarında dışarıda kalan evsizler, yaklaşık 1 ay önce toplanmaya başlandı. İstanbul'un birçok noktasında soğuktan ölmemeleri için toplanan evsizlerin hali yürekleri burktu. 3 öğün yemek hizmetinden sağlık hizmetlerine, kılık kıyafetten 18 yaş altı çocukları yurtlara yerleştirmeye kadar birçok hizmet veriliyor. Evsiz vatandaşların zabıta aracılığıyla ya da 153 beyaz masa, 112 sağlık ekipleri ve 155 polis ekipleri aracılığıyla misafir edilmesi sağlanıyor. Misafirhaneye bu yıl, bugüne kadar 2 bin 852 kişi getirilirken, 2 bin 6 kişi misafirhaneden ayrıldı. İstanbul'a başka şehirlerden gelenlerin bazıları ise memleketlerine gönderiliyor ve oradaki misafirhanelere yerleştiriliyor. Ağır kış şartları nedeniyle hava almak için bahçeye de çıkamayan evsizlerin vakit gazete okudukları, televizyon izledikleri ve sohbet ettikleri görüldü.



"EŞİM 6 AYLIK HAMİLE. ONU ÇOK SEVİYORUM"

Misafirhaneye birkaç gün önce gelen Hüseyin Seyrek, "Ben 4-5 gündür buradayım. 12'nci ayın 10'undan beri dışarıda kalıyordum. Buraya gelmeden önce Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde biraz kaldım. Hastaneden de çıkardılar. Buraya belediye zabıtalarıyla geldim. Burada yaşlılar ve hastalar herkesle bir arada kalıyor, onlara ayrı bir yer olsa, rahat etseler, çok daha güzel olur" dedi.

Seyrek, neden evsiz kaldığı konusundaki hikayeyi ise gözyaşları içerisinde anlatarak, "Ev sahibim kapıyı kilitledi. Eşim 6 aylık hamile. Eşyalarımızı alamadık. Belediye başkanımızdan, valimizden, kaymakamımızdan yardım istiyorum eşyalarımı almak için. Eşimi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Rüyamda onu çok iyi görmedim. İnşallah iyidir. Onu çok seviyorum. Üzülmesin, elbet düzelecek. Allah büyüktür" diye konuştu.



"DAHA NİZAMİ OLABİLİR BURASI"

Daha önceki senelerde de burada kaldığını ve aile düzeni bozulduğu için bu sene de misafirhaneye geldiğini söyleyen Enver Göral ise "Yaklaşık 1 buçuk aydır buradayım. Buraya kendim geldim, ailevi sorunlardan dolayı. Geçen sene değil, ondan önceki sene de burada kaldım. Burada yaşlı insanlar var, mağdur insanlar var, onlarla iç içe gençler kalıyor, onlara ayrı bir bölüm olması lazım. Daha nizamlı olabilir burası" şeklinde konuştu.

Öte yandan, yetkililerden alınan bilgiye göre, zabıta ekiplerinin araştırmaları özellikle son günlerdeki etkili kar yağışıyla beraber yoğunlaştı. Zabıta ekipleri sokak sokak evsizleri tespit ediyor ve misafirhaneye getirmeye devam ediyor.

(Hüseyin Coşkun /İHA)

