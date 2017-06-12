Evren Büker'den takımına büyük katkı

Gelecek sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Nesine.Com Eskişehir Basket'te Evren Büker, 35 maçta görev alarak takıma büyük katkı sağladı.

Gelecek sezon Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Nesine.Com Eskişehir Basket'te Evren Büker, 35 maçta görev alarak takıma büyük katkı sağladı.

Potanın Şimşeklerinde şampiyonluğa ulaşan kadronun en deneyimli isimlerinden biri olan Büker, zorlu maçlarda görev alarak takımını sırtladı. Bu sezon Siyah-Kırmızılı formayı 13 saat 14 dakika 40 saniye taşıyan Evren Büker, attığı 223 sayıyla takıma katkı sundu. Daha önce birçok takımda forma giyen deneyimli isim, takıma bu anlamda da katkı sağladı. Nerede ne yapacağını çok iyi bilen Evren, Eskişehir ekibinde adeta ağabeylik görevi yaptı.



MAMAK MAÇININ DA KAHRAMANIYDI

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 4'üncü haftasında Ankara deplasmanında parkeye çıkan Nesine.com Eskişehir Basket, Mamak DSİ'nin rakibi olmuştu. Mamak ekibi son 3 saniyeye 3 sayı farkla önde girmiş, mücadele Evren Büker'in elinden bulduğu 3'lükle 2 kez uzamıştı. Karşılaşmayı uzatmalar sonrasında Siyah Kırmızılı ekip kazanmıştı.



RAKAMLARDA ÜST SIRALARDA

Evren Büker, birçok istatistikle ilk 5'e girmeyi başardı. Toplam 100 ribaunt alan Evren, 137 de asist yaptı. 4 kez blok yapıp 29 kez top çalan deneyimli basketbolcu, 60 kez top kaybı yaşadı. İki sayılık atışlarda yüzde 51 başarı yakalarken, 3 sayı çizgisinden yüzde 31'le çemberi gördü. Evren 83 kez serbest atış çizgisine gitti.

(Kadir Arslan /İHA)