Evlilik yıldönümüne 1 gün kala katliam yaptı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayınpederi ve baldızını öldürüp, eşini ve kayınvalidesini de ağır yaralayan iş adamı Tacit Öz'ün (46) geçtiğimiz hafta tartıştığı eşi Dilem Öz ile barışmak için ulusal bir gazetenin ekine 'Ne Olur Geri Dön' başlığıyla haber yaptırdığı ortaya çıktı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayınpederi ve baldızını öldürüp, eşini ve kayınvalidesini de ağır yaralayan iş adamı Tacit Öz'ün (46) geçtiğimiz hafta tartıştığı eşi Dilem Öz ile barışmak için ulusal bir gazetenin ekine "Ne Olur Geri Dön" başlığıyla haber yaptırdığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 46 yaşındaki iş adamı Tacit Öz, 3 Haziran 2016 tarihinde Dilem Öz (31) ile evlendi. Eşi ile birlikte çalışmaya başlayan Tacit Öz, kısa süre önce Dilem Öz ile tartıştı. Tartışmanın ardından eşi Dilem Öz'ü ailesinin yanına bıraktı. Eşi ile barışmaya çalışan Tacit Öz, 4 gün önce ulusal bir gazetenin ekinde evlilik fotoğraflarının da yer aldığı "Ne Olur Geri Dön" başlığıyla haber yaptırdı. Buna karşın eşinden olumlu cevap alamayan ve temmuz ayında boşanma davası görülecek olan Tacit Öz, bugün saat 13.30 sıralarında eşi Dilem Öz ile barışmak için Hurma Mahallesi 256 Sokak'taki siteye gitti. Tacit Öz, sitenin bahçesinde yanındaki silahla eşi, baldızı, kayınpederi ve kayın validesinin üzerine 12-13 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği mühendisi kayınpederi Mevlüt İçoğlu (63) ve baldızı Demet Bilen İçoğlu (37) olay yerinde hayatını kaybetti. Kayınvalidesi Aniye İçoğlu ile eşi Dilem Öz ağır yaralandı. Tacit Öz de kayınpederinin silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.

Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı damat Tacit Öz ise kendi imkanlarıyla gittiği özel bir hastanede yakalandı. Damat Öz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı.

Olayın ardından polis ekipleri site içerisinde geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yeri ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba kızın cenazeleri otopsi için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Öte yandan, Tacit Öz'nün, sosyal medya hesabında eşinin ve kendisinin düğün fotoğraflarını paylaşarak üzerine "Seni seviyorum" yazdığı da görüldü.

(İsa Akar-Adem Akalan/İHA)