'Evlilik' sorusuna verdiği yanıt güldürdü

Ünlü sanatçı Alişan'ın, nişan ve evlilik hazırlıkları sorusuna, "Ne alakası var ya, daha sonra konuşuruz" yanıtını vermesi gülüşmelere neden oldu.

Ünlü sanatçılar Alişan ve Özgün, iş dünyasının önde gelen isimleri tarafından 2016 yılında kurulan C Majör İş'ten Sesler Korosuyla birlikte İstanbul Down Sendromu Derneği yararına verilen özel konserde şarkılarını seslendirdi. Sanatçılar, 60 kişiden oluşan koroyla, dün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda konsere eşlik etti.



"BU KONSER SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLARAK KALSIN"

Konser öncesi açıklamalarda bulunan ünlü sanatçı Alişan, "Bizim 3 hafta öncesinden haberimiz vardı. Sosyal sorumluluk projesi içerisinde olmak çok güzel, Türkiye'nin en önemli iş adamları ve CEO'larının vakitlerini ayırıp böyle bir işe kalkışmaları ve bu projenin içerisine girmeleri tabi ki çok güzel bir şeydir. Bu gecede biz geldik. Sesleri nasıl çok merak ediyorum, göreceğiz. Ben sahneden de bunu söyleyeceğim, bu sosyal sorumluluk projesi olarak kalsın. Bizim işimize de lütfen girmesin, zaten işler kesat. Müzik ciddi bir şeydir, CEO'lara söylemek lazım" dedi.



EVLİLİK SORUSU GÜLÜŞMELERE NEDEN OLDU

Açıklamaların ardından muhabirin Alişan'a, "Ağabey dudağında uçuk çıkmış, nikah ve evlilik hazırlığı mı var?" diye sormasına karşılık Alişan'ın, "Ne alakası var, bunları daha sonra konuşuruz" demesi gülüşmelere neden oldu.



"BU KONSER BENİM İÇİN DAHA ANLAMLI"

Sanatçı Özgün ise, "Müzik insanları birleştiren ve bir araya getiren çok güzel bir şeydir. Bir de özellikle bu müziğin finali böyle faydalı bir amaca hizmet edince, yapılan konser ve söylenen şarkılarda önemli kutsal oluyor. Başka bir down sendrom derneği için olmayacaktı. Benim oğlum da down sendromlu, ben de daha sonra bizim derneklerden biri için yaparız demiştim. Kısmet oldu, zaten burada olacaktık ama benim için bu gece daha da anlamlı oldu. İyi bir konser olacak, güzel şarkılar var. Kısacası her şey var" ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur / İHA)