Evlilik programlarının kaldırılması için dilekçe topladılar

Tokat'ta, evlilik programları ve bazı dizilerin kaldırılması için toplanan binin üzerinde dilekçe, Türk Eğitim Sen üyeleri tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na gönderildi.

Tokat'ta, evlilik programları ve bazı dizilerin kaldırılması için toplanan binin üzerinde dilekçe, Türk Eğitim Sen üyeleri tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na gönderildi.

Türk Eğitim Sen tarafından başta evlilik programları olmak üzere çocukların gelişimine zararlı etkisi olduğu tespit edilen televizyon programlarına karşı başlatılan kampanya kapsamında Tokat'ta binin üzerinde dilekçe toplandı. Konu ile ilgili basın açıklaması yapan Türk Eğitim Sen Tokat Şubesi Başkanı Hakan Akkaya, televizyon kanallarında çocuk ve genç gelişimine olumsuz etkisi olan, argo ve şiddet tespit edilen, çocuk istismarı yapılan ve toplum değerlerine aykırı yayın yapan programların kaldırılması amacıyla dilekçe kampanyası başlattıklarını söyledi. Sadece milli eğitim camiası olarak binin üzerinde dilekçe desteği geldiğini ifade eden Akkaya, toplumsal bilincin sağlanması ile milli birlik ve beraberliğin ihdası adına televizyon kanallarında sağlıklı programlara yer verilmediği gibi; toplumun ahlaki ve vicdani anlamda yozlaşmasına neden olan yayınlara da rastlanmakta olduğunu ileri sürdü. Başkan Akkaya, yayınlanan programların insanları olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kişilerin tanışıp evlenmeleri amacıyla sunulduğu iddia edilen, evlilik kurumunun içinin boşaltıldığı, utanma duygusunu yok edici, yalan ve teşhir temelli izdivaç programları ile moda ve giyim yarışması adı altında özellikle teşhirciliği özendirici programlar toplumun ahlaki değerlerini törpülemektedir. Öte yandan, Türk gelenek ve göreneklerine aykırı bir şekilde bay ve bayanların bir evde ve bir arada yaşadığı, dedikodu üzerine kurulu, yarışmayı kazanma uğruna türlü oyunların döndüğü medya programları maksadını aşmaktadır. Birbirlerini daha önce tanıma fırsatı olmayan "yeni gelinlerin", karşılıklı ev ziyaretinde bulunarak bir evde olması ve olmaması gerekeni eleştirdiği programlar ise izahtan varestedir.Özetle, bu tür yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi olumsuz etkilemektedir. O nedenle bu televizyon programlarının kaldırılarak; yayın akışında yararlı; bilgi ve liyakat esaslı televizyon programlarına yer verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Türk Eğitim Sen Tokat Şubesi Kadın Kolları Başkanı Hatice Öğreden ise Türk toplumunun ahlak değerlerini korumanın bir savaş olduğunu, bu değerleri korumak adına zararlı olan programları tespit ederek bu programların kaldırılması için dilekçe kampanyası başlattıklarını söyledi. Tokat'ta ve Türkiye'de kampanyaya büyük destek olduğunu ifade eden Öğreden, "Programı beğenmiyorsan izleme diye bir mantık olmaz. Bu nedenle daha anlamlı, kültürümüzü, Türklüğümüzü koruyan devletimizin birliğinin mesajın verdiği programların olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından dilekçeler kargo ile RTÜK'e gönderildi.

(Nurhan İçmez/İHA)